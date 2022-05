A Abou Dhabi: Deux morts et 120 blessés après une explosion dans un restaurant

À Abou Dhabi : Deux morts et 120 blessés après une explosion dans un restaurant

Deux personnes ont été tuées et 120 blessées, dans l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant d'Abou Dhabi, a indiqué la police.

Deux personnes ont été tuées et 120 blessées dans l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant d'Abou Dhabi, a indiqué la police. L'explosion, survenue lundi, a provoqué un incendie qui a endommagé également la façade de six immeubles à proximité, dont quatre ont été évacués, et des magasins. Les autorités n'ont pas précisé pourquoi cette bonbonne a explosé mais n'ont pas non plus évoqué un acte criminel.