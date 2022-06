Norvège : Deux morts et plusieurs blessés dans des tirs à Oslo

Deux personnes ont été tuées et plusieurs personnes gravement blessées dans des tirs dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d’Oslo, a annoncé la police norvégienne qui a arrêté un suspect.

La fusillade s’est produite aux alentours de 1h locale (même heure au Luxembourg) en trois endroits rapprochés, dont un bar gay, en plein centre de la capitale norvégienne. La police a fait état de deux morts et de 14 blessés, et précisé que deux armes avaient été saisies.

Marche des fiertés annulée

La police a reçu les premiers signalements à 1h14 et le suspect a été arrêté cinq minutes plus tard, a-t-il indiqué. La fusillade s’est produite près du club gay London Pub, du club de jazz Herr Nilsen et d’un point de vente de nourriture à emporter. La marche des fiertés qui devait avoir lieu samedi après-midi à Oslo a été annulée.

«Très déterminé»

La zone a été quadrillée par des policiers fortement armés et équipés de gilets pare-balles et de casques. Parmi les 14 blessés, huit ont été transportés à l’hôpital et six autres pris en charge par une permanence médicale. «Certains sont décrits comme gravement blessés, d’autres comme plus légèrement blessés», a précisé le policier Tore Barstad.