Au Mexique: Deux morts et un disparu dans l’explosion d’une plateforme de gaz

«Deux personnes sont mortes et une autre est portée disparue», a déclaré le directeur de la société d’État Petroleos mexicanos (Pemex), Octavio Romero, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Les victimes sont des employés d’une entreprise extérieure qui réalisait des travaux sur la plateforme, a-t-il ajouté.

Au total 328 personnes travaillaient sur la plateforme, dont 321 ont été évacuées, a indiqué Pemex dans un communiqué. Plus tôt, le président Andres Manuel Lopez Obrador avait également parlé de «disparus», sans autre précision, lors de sa traditionnelle conférence de presse quotidienne. En outre, le président a montré des photos d’une colonne de flammes et de fumée sur la plateforme au large des côtes de Campeche et du Tabasco (sud-est).