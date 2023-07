Deux morts et une trentaine de blessés dans une fusillade à Baltimore

Des témoins disent avoir entendu entre 20 et 30 coups de feu. L’auteur de la fusillade n’est pour le moment pas connu. «C’est un acte imprudent et lâche qui s’est produit ici et qui a bouleversé de nombreuses vies et coûté la vie à deux personnes», a déclaré le maire de la ville, Brandon Scott.