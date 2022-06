Accident au Luxembourg : Deux motards se percutent en faisant demi-tour sur la N27

ESCH-SUR-SÛRE – Deux motards faisant partie d'un groupe venu des Pays-Bas sont entrés en collision alors qu'ils faisaient une manœuvre, près du pont de Lultzhausen.

Peu avant 14h, mardi, une collision entre deux motos a eu lieu sur la N27, au niveau du pont de Lultzhausen, à Esch-sur-Sûre, indique la police grand-ducale. Alors qu'ils faisaient demi-tour, deux motards d'un groupe de plusieurs pilotes de deux-roues venus des Pays-Bas se sont percutés. La route a dû être brièvement fermée à la circulation pendant l'intervention des secours. L'un des motards a été projeté contre la balustrade du pont et s'est blessé au bras. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Un constat d'accident a été établi.

Vers 17h20, un autre accident de la circulation s'est produit sur la route de la Sure, à Reisdorf, ajoutent les autorités. Lors d'une manœuvre de dépassement, un automobiliste a quitté la chaussée et a percuté un arbre sur le bord de la route. La voiture a été projetée dans un champ voisin et a pris feu. Après avoir reçu les premiers soins sur place, le conducteur a été transporté à l'hôpital pour y recevoir un traitement complémentaire.