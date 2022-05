Guide Michelin : Deux nouveaux étoilés, le «Clairefontaine» perd la sienne

LUXEMBOURG - Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès ce lundi. Avec des nouveautés au Grand-Duché.

Si «Ma langue sourit» (Oetrange), sous la houlette du chef Cyril Molard, reste la plus belle table du Luxembourg avec deux étoiles, le guide 2022 réserve de nombreuses surprises en ce qui concerne les restaurants disposant d'une étoile. Deux petits nouveaux font leur entrée: le «Ryôdô» de Ryodo Kajiwara et «La Villa de Camille et Julien» de Julien Lucas, tous deux dans la capitale. Ils s'ajoutent à «La Distillerie» (Bourglinster), «Lea Linster» (Frisange), «Fani» (Rœser), «Guillou Campagne» (Schouweiler), et «Mosconi» (Luxembourg).