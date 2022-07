TF1 : Deux nouveaux jurés dans «Danse avec les stars»

On commence à en savoir un peu plus sur la saison 12 de «Danse avec les stars». Côté candidats, ce ne sont que des rumeurs – on évoque notamment Anne Sila, Emma Smet, François-Xavier Demaison ou encore Amandine Petit et Clémence Castel – côté jury par contre, ce sont des informations confirmées par Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF1 Production, au «Parisien»: deux des jurés de la saison 11 ne reviendront pas.