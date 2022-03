Interview Tricky : Deux nouveaux titres avec Massive Attack

Tricky s'ennuit à Paris, moins trépidante que Los Angeles, et se concentre dorénavant sur sa musique. Deuxième tête d'affiche du Festival Terres Rouges, il se confie à L'essentiel.

L’essentiel: Vous avez joué avec Martina Topley-Bird pour la première fois en 15 ans. Vos impressions?

Tricky: Pour être honnête, il n’y avait pas beaucoup de différences avec les premières fois. Car nous nous connaissons très bien, nous sommes toujours en contact et discutons régulièrement.



«Maxinquaye» fut un album majeur des années 90. Comment avez-vous géré ces débuts en fanfare?

Ce fut vraiment une grande chance de pouvoir débuter ainsi. Et plus encore que la chance, une question de timing. Car il y avait énormément de bons disques qui sortaient, et le mien aurait tout à fait pu passer inaperçu. Beaucoup d’artistes ont du talent, mais j’ai eu de la chance de pouvoir saisir cette opportunité au bon moment.

Que pensez-vous des différents styles musicaux qui ont émergé en Angleterre?

Il y a beaucoup de bonnes choses, dans chaque style, que ce soit dans la drum’n’bass, le UK Garage ou le dubstep. Mais je n’ai jamais réellement accroché sur un disque entier, car ils ne sont pas conçus comme de véritables albums, à la différence de «Maxinquaye», par exemple. Et j’ai du mal avec les étiquettes, car les artistes s’enferment ensuite dans des cases pour ne pas décevoir leurs fans. Personnellement, je veux simplement être un artiste, faire ma musique et n’être pas le représentant d’un genre musical.

Vivez-vous toujours à Paris, cela vous convient-il?

Parfaitement, car je ne connais pas grand-monde, et il n’y a pas grand-chose pour me distraire. La vie nocturne n’est pas très excitante, contrairement à Los Angeles, où je sortais et buvais tout le temps. Je vois quelques amis, pour boire un café. Désormais, je peux me concentrer sur ma musique, et j’ai deux albums qui sont déjà enregistrés. Le nouveau devrait sortir l’année prochaine, avec un maxi quatre titres avant la fin de l’année.

Quelle sera sa couleur musicale?

Il sera extrêmement sombre. Il sortira sur mon propre label, Brown Punk, et du coup la démarche de création est différente. Il sera assez éloigné du précédent, «Mixed Race».

Vous travaillez souvent avec d’autres artistes. Êtes-vous une sorte de metteur de scène de vos albums?

Oui, en quelque sorte. C’est une façon de travailler qui me convient. C’est bien plus intéressant d’intégrer des nouveaux talents à mes projets, et de plus j’essaie au maximum de leur offrir ce genre d’opportunité. Je pourrais collaborer avec des artistes établis, mais il faut que ça passe au départ par une vraie rencontre.

Vous retrouvera-t-on sur un prochain album de Massive Attack?

C’est prévu, je leur ai déjà envoyé deux titres. Normalement, on devrait travailler là-dessus l’année prochaine. Je ne réintègre pas le groupe, mais travailler à nouveau ensemble est plutôt cool.