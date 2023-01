Mobilité : Deux nouvelles lignes de bus vers le Luxembourg pour les frontaliers lorrains

Dès le 21 mai prochain, la ligne 602 reliera Val-de-Briey à Luxembourg-Ville (la Cloche d'Or) via Avril, Trieux, Aumetz, Audun-le-Tiche et Esch-sur-Alzette. 14 allers et retours seront proposés quotidiennement. Il faudra patienter un peu plus longtemps – probablement jusqu'à cet été – pour bénéficier d'une autre ligne supplémentaire, reliant cette fois Thionville à Esch-sur-Alzette.