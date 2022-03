JO Vancouver : Deux nouvelles médailles de bronze pour le biathlon français

Marie-Laure Brunet a remporté, mardi, la médaille de bronze de la poursuite 10 km du biathlon tandis que son compagnon, Vindent Jay, médaillé d'or il y a deux jours sur le sprint décroche la 3e place de la poursuite.

Et encore plus, quelques heures plus tard puisque motivé comme jamais, Vincent Jay a remis ça en décrochant la 3e place de la poursuite. Le Suédois Björn Ferry a remporté le titre olympique. L'Autrichien Cristoph Sumann a obtenu la médaille d'argent.