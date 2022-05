En France : Kinder et Buitoni: deux nouvelles plaintes après des contaminations

L’association de défense des consomateurs Foodwatch France a annoncé jeudi, le dépôt de deux plaintes à Paris, après des contaminations à des bactéries liées à la consommation de chocolats Kinder, du groupe Ferrero, et de pizzas surgelées Buitoni, propriété de Nestlé.

Ces deux plaintes, déposées jeudi après-midi au pôle santé publique du parquet de Paris, visent sept infractions dont «mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé, mise en danger de la vie d’autrui et tromperie aggravée». Foodwatch France entend dénoncer «l’irresponsabilité de ces deux géants de l’agroalimentaire» et «casser le climat d’impunité face à ces multinationales». «Nestlé et Ferrero doivent rendre des comptes», estime l’association, dans un communiqué.

Me Jérémy Kalfon a indiqué à l’ AFP avoir déposé depuis avril une quinzaine de plaintes auprès du parquet de Rouen (nord-ouest), siège du groupe en France. «J’ai trop de plaintes avec un certain nombre de certitudes: les périodes d’incubation sont les bonnes, il y a à chaque fois de la salmonelle, j’ai les factures et les emballages. Et on sait que Ferrero a caché pendant des mois la présence de salmonelle dans son usine», a précisé Me Kalfon. L’avocat réclame l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris, compétent pour les infractions portant atteinte à la santé.