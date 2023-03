Aux Pays-Bas: Deux personnes poursuivies pour agressions sexuelles dans «The Voice»

Le parquet n'a pas mentionné de noms mais selon les médias locaux, il s'agit du rappeur Ali B, 42 ans, ancien membre du jury du célèbre télé-crochet aux Pays-Bas, et de Jeroen Rietbergen, 51 ans, chef d'orchestre de l'émission «The Voice of Holland». La version originale du programme, dans laquelle des coachs sur des chaises pivotantes choisissent les candidats après les avoir écoutés chanter «à l'aveugle», a été suspendue l'an dernier par la chaîne RTL après une série d'allégations d'agressions sexuelles.

Le ministère public a indiqué mardi dans un communiqué qu'un homme de 41 ans était poursuivi pour avoir agressé sexuellement trois femmes en 2014 et 2018. Un seul de ces cas est lié à l'émission «The Voice of Holland», a précisé le parquet. Un autre homme, âgé de 51 ans, est mis en accusation pour une agression sexuelle en 2018 «dans ou autour des studios d'enregistrement où le télé-crochet était enregistré», a-t-il ajouté.

Une troisième affaire, impliquant un autre homme, identifié par les médias comme le chanteur et membre du jury de «The Voice» Marco Borsato, a été classée sans suite faute de preuves suffisantes, a poursuivi le parquet. Les allégations d'abus sexuels à «The Voice» ont choqué les Pays-Bas et soulevé des questions sur la façon dont le créateur du programme et roi de la télé-réalité John de Mol avait fait suite aux révélations. Il a admis l'année dernière avoir été au courant des allégations contre le chef d'orchestre de l'émission depuis 2019.