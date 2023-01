Au Luxembourg : Deux piétons à l'hôpital après avoir été percutés par des voitures

LUXEMBOURG/ETTELBRUCK – Deux accidents se sont produits jeudi soir, à Ettelbruck et Luxembourg, rapporte la police ce vendredi. Deux piétons ont été envoyés à l'hôpital.

Un peu plus tard, vers 18h30, un homme tentait de traverser la Grand-Rue d'Ettelbruck, toujours sur un passage pour piétons. Là encore, un automobiliste l'a vu trop tard et l'a percuté. Cette deuxième victime a aussi été transportée à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins sur place. L'homme a déjà pu quitter l'hôpital depuis. La route a été fermée à la circulation pendant l'intervention des secours et a pu rouvrir vers 20h.