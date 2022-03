Accident au Luxembourg : Deux piétons ont été percutés par une voiture

RODER – Un homme et une femme ont été grièvement blessés dans un accident, samedi après-midi, dans le nord du Luxembourg.

Il était aux alentours de 16h, samedi après-midi, quand l’accident s’est produit: un homme et une femme qui marchaient le long du CR326 en direction de la Dosberstrooss, à Roder, ont été percutés par une voiture. Aveuglée par le soleil, l’automobiliste aurait réduit sa vitesse mais n’aurait pas vu les deux marcheurs. C’est après avoir entendu un grand bruit qu’elle s’est aperçue qu’elle les avait accrochés.

Un autre accident grave s’est déroulé non loin de Kayl aux alentours de minuit: un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course dans un arbre. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital.