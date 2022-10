Drame à Mont-Saint-Martin : Deux pistes pour l'enquête sur la mort de Diana

Pour quelle raison le corps de Diana a été retrouvé démembré à Mont-Saint-Martin? La Portugaise de 40 ans vivant à Diekirch aurait été victime d'un féminicide, indiquent nos confrères de L'Avenir. Elle aurait subi «de nombreux faits de violence et maltraitance par son compagnon» et aurait porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police. L'homme serait actuellement recherché et ferait même l'objet d'un mandat d'arrêt européen.