États-Unis : Deux pitbulls déboulent pendant la récré: 21 blessés

Scène de chaos, mardi à l’école primaire de Willard, dans le Missouri. Des élèves âgés de 10 à 12 ans étaient en train de s’amuser sur une aire de jeu pendant la récréation quand deux pitbulls ont fait irruption et s’en sont pris à eux. Plusieurs enseignants ont alors essayé de s’interposer mais ont également été attaqués par les animaux. Bilan de l’incident: 21 blessés, dont 18 enfants et trois adultes.

«Ce copain est arrivé devant moi et s’est fait carrément attaquer. Alors j’ai couru vers mes amis et ils pleuraient tous. J’étais vraiment inquiète», témoigne la petite Phoenyx. Selon le Springfield News-Leader , la plupart des blessures n’étaient que légères. Trois enseignants et trois élèves présentaient toutefois des morsures nécessitant une assistance médicale. Les autres enfants, comme Phoenyx, ont été blessés dans la mêlée, lorsque tout ce petit monde fuyait les chiens.

«Je me suis tordu la cheville en courant, et pendant que je cherchais ma copine, quelqu’un a marché sur ce même pied. J’aidais les gens à se relever mais ça me faisait tellement mal que je me suis mise à pleurer», raconte l’écolière. La fourrière locale a rapidement retrouvé les deux pitbulls et leur propriétaire, qui a accepté de les remettre aux autorités. L’un des deux animaux n’était pas vacciné contre la rage, mais les tests effectués se sont révélés négatifs. Les pitbulls ont été euthanasiés. À l’école, la récréation du lendemain s’est déroulée à l’intérieur.