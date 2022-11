Luxembourg: Deux plaintes et une enquête après le bal d'Halloween à Ell

«Vers minuit, soudain, je n'étais plus moi-même: je tombais dans les pommes toutes les dix secondes, je ne pouvais plus parler, je n'avais plus le contrôle de mon corps et j'ai même fait pipi dans mon short». Angie, 17 ans, de Kleinbettingen, a vécu l'enfer, lundi soir, au Elloween bal, à Ell.