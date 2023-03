Au Canada: Deux policiers abattus par un ado de 16 ans

Les deux officiers âgés de 30 et 35 ans ont été abattus dès leur arrivée sur les lieux «sans pouvoir tirer» en retour par un «jeune homme» qui se serait ensuite ôté la vie, ont indiqué les autorités. «Notre communauté toute entière sera profondément affectée par cet incident. Mais nous devons tous être là les uns pour les autres«, a déclaré Dale McFee, chef de la police d'Edmonton, parlant d'un évènement "impensable», «inimaginable» et «horrible».

«Aujourd'hui est un jour très difficile et triste»

Selon le média public CBC qui cite des sources anonymes, le tireur était âgé de 16 ans et la personne hospitalisée serait sa mère. La police n'a pas immédiatement confirmé ces informations. «Aujourd'hui est un jour très difficile et triste», a pour sa part déclaré le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi. «Chaque jour, les familles des policiers envoient leurs proches au travail et espèrent qu'ils rentreront sains et saufs. Ce n'est pas arrivé aujourd'hui», a-t-il ajouté en offrant ses condoléances aux familles des victimes.