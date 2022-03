Au Luxembourg – Deux policiers blessés dans une course-poursuite

Il est sorti au rond-point de Dudelange/Burange, et s’est engouffré sur la N31, à hauteur du bâtiment du LNS. C’est là qu’avec sa camionnette, il a percuté un second véhicule de police en chasse, avant de finalement s’immobiliser. L’individu s’est alors échappé à pied, mais il a rapidement été intercepté et interpellé par les forces de l’ordre. Il a été privé de liberté sur ordre du parquet, et sera présenté devant le juge d’instruction mardi matin.