Armés de couteaux : Deux policiers blessés lors d’une bagarre dans un club

LUXEMBOURG - Une bagarre a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi devant une discothèque à Luxembourg-Ville, rue de Bouillon. Un agresseur et deux agents ont été blessés.

Vendredi vers 5h00 du matin, plusieurs personnes se sont vues interdire l’accès par un videur à une discothèque à Luxembourg-Ville, rue de Bouillon. De suite, une bagarre a éclaté. Dix personnes ont essayé de se frayer un chemin à l’intérieur de la boîte en forçant la porte d’entrée et en détruisant les fenêtres.

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, les malfrats les ont aussitôt attaquées à l’aide de chaises et de barres de fer. Selon les forces de l’ordre, certains agresseurs étaient munis de couteaux. Les policiers ont dû se défendre avec des sprays poivrés. Alors que de plus en plus de personnes se sont alliées aux agresseurs, les forces de l’ordre ont appelé des renforts. Ce n’est qu’à l’arrivée de ces derniers que le calme est revenu.