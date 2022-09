Au Royaume-Uni : Deux policiers poignardés à Londres, un homme arrêté

Deux policiers ont été poignardés tôt, vendredi matin, dans le centre de Londres et transportés à l'hôpital, a annoncé la police londonienne, ajoutant qu'un homme «avec un couteau» a été arrêté.

«Deux officiers ont été poignardés et sont actuellement soignés à l'hôpital», et «un homme a été arrêté», soupçonné d'avoir «agressé un secouriste» dans le quartier de Leicester Square, a indiqué la Metropolitan Police, dans un communiqué, sans détails sur l'état de santé des policiers poignardés. «Nous attendons de plus amples informations sur leur état».