Asie – Deux puissants séismes touchent les Philippines et l’Indonésie

L’Indonésie et les Philippines sont régulièrement frappées par des tremblements de terre. (Image d’illustration) AFP

Des tremblements de terre forts et peu profonds ont secoué l’ouest de l’Indonésie et l’île principale des Philippines lundi, faisant trembler des bâtiments et fuir des habitants paniqués, mais sans faire de victimes ni de dégâts.

En Indonésie, un séisme de magnitude 6,7 a frappé au large de la côte ouest de l’île de Sumatra et aux Philippines, une secousse de magnitude 6,4 a été ressentie à 110 kilomètres au large de l’île de Luzon, a indiqué l’institut géologique des États-Unis (USGS). Les autorités des deux pays ont déclaré qu’aucune victime ni aucun dommage n’avaient été signalés dans l’immédiat et qu’il n’y avait aucun risque de tsunami provoqué par l’un ou l’autre de ces séismes.

Le tremblement de terre au large de l’Indonésie a eu lieu à 4h09 (22h09, dimanche heure de Luxembourg) à une profondeur de 21 kilomètres, avec un épicentre à 167 kilomètres à l’ouest de la ville de Pariaman à Sumatra. «Le tremblement de terre a été ressenti pendant une minute à une intensité modérée, les gens ont paniqué et ont quitté leurs maisons», a indiqué dans un rapport préliminaire l’Agence nationale de gestion des désastres.

Fortes répliques

Aux Philippines, le tremblement de terre en mer a eu lieu à 5h05 (22h05, dimanche heure de Luxembourg) , et les habitants de la capitale Manille ont été réveillés par les secousses. Mais l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré qu’aucun dommage n’était attendu.

Le tremblement de terre au large de l’Indonésie a été ressenti le plus fortement sur les îles Nias et Hibala au nord de Sumatra, qui ne sont pas densément peuplées et où beaucoup vivent dans des maisons en bois. L’Agence indonésienne de météorologie et de géophysique (BKMG) a indiqué que la secousse a été suivie d’une série de fortes répliques.