Au Luxembourg : Deux pyromanes présumés arrêtés à Esch-sur-Alzette

Les deux auteurs présumés d'incendies criminels ont été interpelés mercredi, annonce la police luxembourgeoise. Dans la rue de l'Alzette et sur la place Norbert Metz à Esch-sur-Alzette, ainsi que dans la rue d'Esch à Schifflange, plusieurs petits foyers d'incendie s'étaient déclarés et avaient été signalés par des riverains.

Les suspects avaient notamment mis le feu à une montagne de cartons et de déchets encombrants déposés au sol et avaient également endommagé volontairement un abri de bus. Ils ont finalement été interpellés près du pont du passage à niveau à Schifflange et ont été présentés mercredi à un juge d'instruction. Les services de la police judiciaire chargés des incendies criminels et de la préservation des traces ont été chargés par le parquet de poursuivre l'enquête.