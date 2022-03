Vidéo Buzz : Deux rames de métro se percutent par l'arrière

Deux rames de métro qui se percutent à une station et Maru le chat magicien: retrouvez tous les jours les vidéos qui «buzzent» sur la Toile.

Heureusement, comme on peut le voir sur la vidéo, aucun passager présent sur le quai n’est blessé. Mais aucune indication sur le lieu et la date de l’accident n'a été diffusée. Et il est impossible de savoir s’il y a des blessés à l’intérieur des wagons.