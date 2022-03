Deux rappels pour Heather Nova, sirène échouée à l'Atelier

HOLLERICH - Grand moment d'émotion avec le concert de Heather Nova, qui a triomphé samedi dernier, à l'Atelier.

Tel un roman de Joyce, les récits autobiographiques soulèvent des questions d'ordre existentiel: Heather parle de l'incapacité d'aimer ou d'un amour coupable où l'infidélité est plus qu'une option, carrément une solution. Sur «Ride», elle déclare: «I need a stranger to tell me I'm beautiful...» («j'ai besoin qu'un inconnu me dise que je suis belle...»).