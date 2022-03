Deux Rodangeois «stars» de la téléréalité sur TF1

Thomas et Marta. Retenez bien ces deux prénoms.

Ils seront sans aucun doute les coqueluches de l'été sur TF1.

«L'Île de la tentation» revient pour la septième saison consécutive. Quatre couples sont parachutés sur une île paradisiaque mexicaine avant d'être séparés pour douze jours et jetés en pâture à 22 célibataires, les tentatrices et les tentateurs, déterminés à les pousser à la faute. Cette année, l'un de ces couples vit à Rodange, au Luxembourg.

Selon les premières indiscrétions glanées ici et là, Marta et Thomas sont en couple depuis un an et demi.