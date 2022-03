Stress au Luxembourg : Deux salariés sur trois se disent stressés au travail

LUXEMBOURG - Le stress touche 69,3% des salariés, selon une étude de la CSL et de l'Uni. Les 35-44 ans sont parmi les plus exposés.

36,2% des 35-44 ans et 32,8% des 25-34 ans se déclarent «souvent à tout le temps» stressés sur leur lieu de travail, à en croire l'étude Quality of Work 2014, menée par la Chambre des salariés (CSL) et l'Uni.

Dans la suite de l'étude, la CSL et l'Uni montrent que la fatigue, voire l'épuisement, n'épargne pas non plus les travailleurs. Et que femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne. 14% des hommes salariés indiquent manquer d'énergie au quotidien, une part qui monte à 22% pour les femmes salariées. Là encore, les 35-44 ans sont les plus touchées, puisque 25% des femmes de cette tranche d'âge sont «souvent à tout le temps» amoindries.