Paris : Deux SDF interpellés pour «apologie du terrorisme»

Deux hommes sans domicile fixe en possession de bouteilles de gaz inoffensives ont été arrêtés vendredi matin gare Montparnasse et placés en garde à vue.

Deux hommes sans domicile fixe en possession de bouteilles de gaz sans système de mise à feu ont été interpellés vendredi matin gare Montparnasse à Paris et placés en garde à vue pour «apologie du terrorisme», a-t-on appris de sources policières et auprès du parquet de Paris. Ces deux hommes, un Français de 51 ans et un Libyen de 29 ans, ont été interpellés peu avant 8h alors qu’ils disaient vouloir «tout faire sauter», a indiqué une des sources policières, confirmant une information du Figaro.