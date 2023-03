Gwyneth Paltrow: «Deux skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes»

Terry Sanderson, un opticien à la retraite, accuse la star de l'avoir blessé lors de cet accident il y a sept ans et déclare avoir subi un préjudice estimé à plus de 3 millions de dollars. Gwyneth Paltrow, oscarisée en 1999 pour son rôle dans «Shakespeare in Love», a porté plainte à son tour. M. Sanderson assure qu'elle lui a foncé dessus en skiant de manière «dangereuse», provoquant «quatre côtes cassées et des dommages permanents au cerveau», avant de s'enfuir, le laissant inconscient.