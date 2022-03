Au Luxembourg : Deux sociétés déclarées en faillite à Pétange

PÉTANGE - Les deux sociétés de construction Mir Bauen SARL et My Construct SARL ont dû mettre la clé sous la porte.

Mir Bauen SARL et My Construct SARL, dirigées toutes les deux par Antonio Campos, à Pétange, sont en faillite. Les deux sociétés de construction employaient entre 25 et 30 salariés qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi.