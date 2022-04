«Contre vents et marées…» : Deux stars de téléréalité officialisent leur relation

Sofiane Tadjine (Star Academy 4) a officialisé sa relation avec Émilie Nef Naf (Secret Story 3).

Les deux candidats de téléréalité sont en couple. Instagram

La rumeur enflait, c'est désormais officiel: Sofiane et Émilie Nef Naf sont en couple. Le chanteur, candidat de la «Star Academy» aux côtés de Grégory Lemarchal a posté une tendre photo sur Instagram où on le voit donner un baiser à l'ancienne candidate de «Secret Story». «Contre vents et marées ... parce qu'en vrai, on mérite ... l'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable ... juste une évidence ... une intuition... je vous le souhaite du fond du cœur», a-t-il écrit en légende du cliché en noir et blanc.

Émilie Nef Naf, elle, n'a pas partagé l'info sur les réseaux. En story, on peut d'ailleurs lire, «le bonheur, il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, il se vit». Elle avait d'ailleurs décidé de vivre loin des paillettes et s'était retirée du petit écran, après sa participation aux «Anges de la téléréalité 3» en 2011. Elle voulait se consacrer à sa relation avec le footballeur Jérémy Ménez avec lequel elle a eu deux enfants, Maëlla (née en 2012) et Menzo (né en 2014).

Le couple s'est séparé en 2016 puis s'est donné une nouvelle chance en 2018 avant de rompre une nouvelle fois en 2021. Elle participait de nouveau à une émission de téléréalité - «Mamans & Célèbres» - et c'est dans ce programme qu'elle avait expliqué les raisons de leur rupture. «Moi, je me suis sacrifiée toute ma vie pour ma famille. Tu te réveilles: enfants, ménage, enfants, dormir, ménage... Et puis tu as ton gars qui joue à la Playstation. Non mais on est où en fait? Et toi tu pleures et tu te dis c'est quoi cette vie?», avait-elle lancé. «Il faut arrêter de croire que c'était un rêve féérique... Tout le monde a des problèmes dans son couple».

Il semble qu'elle ait à nouveau décidé de faire confiance à l'amour auprès de Sofiane qui n'a pas non plus été gâté de ce point de vue-là. On se souvient qu'en 2012, il avait littéralement craqué pour Nabilla dans «Les Anges de la téléréalité». Il lui avait même dédié un titre, «Dingue de toi (Nabi... Nabilla)». Un épisode qui avait fait le buzz.

C'est finalement avec le beau Thomas Vergara que la jeune femme a décidé de vivre une belle histoire. Elle attend aujourd'hui leur 2e enfant. Sofiane, lui, est papa d'un petit Néo, 4 ans.