Pays-Bas : Deux terroristes présumés arrêtés à Amsterdam

Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés lundi à l'aéroport d'Amsterdam en provenance des États-Unis.

«Des objets suspects ont été découverts dans les bagages associés à deux passagers du vol United 908 en provenance de Chicago O'Hare et à destination d'Amsterdam hier soir», a indiqué un responsable du département américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué adressé lundi soir à l'AFP. «Les objets n'ont pas été jugés dangereux en soi, et, dans le cadre de notre partage d'informations avec nos partenaires, les autorités néerlandaises ont été informées de ces objets suspects», selon le texte, qui ajoute que «l'enquête est en cours».

Selon la chaîne américaine ABC News, la police néerlandaise a arrêté les deux hommes pour «planification d'un attentat terroriste». Le département américain de la Sécurité intérieure a refusé d'indiquer si l'arrestation des deux hommes avait été faite à sa demande. Il n'a pas non plus expliqué comment et pourquoi ils avaient pu embarquer malgré la découverte de plusieurs objets suspects dans au moins un de leurs bagages.

ABC News les a identifiés comme étant Ahmed Mohamed Nasser al-Soofi, résidant à Detroit (Michigan, nord-est des États-Unis) - et qu'un des voisins a présenté à la chaîne comme originaire du Yémen -, et Hezam al-Murisi. Arrivé à Chicago en provenance de Birmingham, dans l'Alabama (sud-est des États-Unis), Al-Soofi avait fait enregistrer ses bagages sur un vol pour Washington puis Dubaï, avec le Yémen pour destination finale, alors que lui-même embarquait vers Amsterdam avec Al-Murisi.

Avant son départ de Birmingham, des agents de sécurité avaient soumis Al-Soofi à une fouille renforcée en raison de ses vêtements jugés anormalement épais. Ils avaient découvert qu'il portait la somme de 7 000 dollars en liquide et que ses bagages comprenaient un téléphone portable attaché à une bouteille de Pepto-Bismol, un médicament contre les nausées et les maux d'estomac, ainsi que trois autres téléphones portables scotchés ensemble, ainsi que des montres également scotchées ensemble, un cutter et trois grands couteaux. Mais aucune trace d'explosifs n'avait été découverte et il avait pu embarquer pour Chicago, de même que ses bagages.