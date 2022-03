Entreprises au Luxembourg : Deux tiers de la richesse du pays vient des PME

LUXEMBOURG – Les entreprises de moins de 250 salariés tirent l’économie du Luxembourg, d’après une étude. Elles ont davantage de poids que dans le reste de l’UE.

Les petites et moyennes entreprises sont les plus nombreuses.

Dans le calcul d’Eurostat, le Luxembourg est le huitième pays européen où les PME ont le plus de poids. Le classement est dominé par Malte, l’Estonie et Chypre, où ces entreprises génèrent un peu plus des trois quarts de la valeur ajoutée. À l’inverse, la part était tout juste de 50% en Pologne, en Irlande et au Royaume-Uni.