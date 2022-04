Au Luxembourg : Deux tiers des cours de musique vont devenir gratuits

LUXEMBOURG – Environ deux tiers des élèves des différentes écoles de musique à travers le pays vont bénéficier de cours gratuits, à partir de la rentrée prochaine.

«Une avancée remarquable et un exemple à suivre» pour Philippe Dalarun, président de l’European Music School Union (EMU). À partir de la rentrée 2022/2023, deux tiers des cours de musique, des arts de la parole et de danse seront gratuits dans les établissements d’enseignement musical du secteur communal, indique ce mardi le ministère de l'Éducation dans un communiqué. La fréquentation des cours d’éveil (3 années) jusqu’au diplôme du premier cycle (4 années minimum) deviendra notamment gratuite pour les élèves de moins de 18 ans.

En ce qui concerne les cours payants, les tarifs seront plafonnés, note le ministère, qui souligne que les frais d’inscription aux cours (minerval) varient actuellement fortement d’une commune à l’autre, jusqu’à plusieurs centaines d’euros par branche et par année scolaire. Par conséquent, le plafond du minerval sera fixé à 100 euros par branche et par année scolaire, également pour les apprenants adultes.

En outre, quand la gratuité ne s’applique pas, les familles aux revenus modestes seront remboursées de la totalité du minerval, précisent les autorités. Jusqu’à présent, la prise en charge n’était ainsi que partielle. De plus, une graduation sera mise en place pour les familles dont le revenu dépasse le seuil fixé, «afin qu’elles puissent bénéficier d’un remboursement partiel». La limite d’âge pour le remboursement sera quant à elle étendue de 14 à 18 ans.

À noter que l'État va augmenter sa dotation financière aux communes de plus de 50%. «Celle-ci ne sera plus plafonnée comme dans le passé, mais adaptée chaque année en fonction du nombre d’élèves et du temps d’enseignement dans les établissements d’enseignement musical», précise-t-il. En ce qui concerne les enseignants de musique, leurs carrières seront revalorisées au 1er janvier 2023.