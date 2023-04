Au Luxembourg: Deux tiers des produits phytopharmaceutiques vont disparaître des grandes surfaces

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen, a annoncé ce vendredi, qu’à partir du 1er janvier 2024, la vente au grand public de certains herbicides, insecticides, anti-limaces et fongicides sera interdite. Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques (PAN) que le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural entend poursuivre.

Le PAN vise une réduction de l’utilisation de 50% des produits phytopharmaceutiques jusqu’en 2030 ainsi qu’une réduction de 30% des «big movers» jusqu’en 2025. Claude Haagen souligne que cette nouvelle règlementation vise à maîtriser davantage les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur l’Homme et l’environnement, et cela au bénéfice d’un développement durable pour tous. Le ministre entend aussi limiter les pulvérisations et valoriser l’expertise des détenteurs du «Sprëtzpass» en la matière.