Voyeurisme sur la 5e avenue? : Deux top-modèles resteront dix jours en vitrine

Lassée des habituels mannequins restant immobiles dans les vitrines, une boutique de New York a eu l’idée d’en engager en chair et en os.

Une boutique de prêt à porter de la cinquième avenue de New York a placé dans ses vitrines pendant dix jours, deux jeunes mannequins vivants, en lieu et place des habituels en plastique.

Mais les modèles n’auront pas la seule particularité d’être en chair et en os. Ils devront passer leurs journées à lire des revues de mode, se faire les ongles, se maquiller, et surtout s’habiller et se déshabiller continuellement, pour le plus grand bonheur des voyeurs.

Beaucoup d'hommes

Le moment du changement de tenue est d’ailleurs très prisé par les passants, si l’on se fie à la foule énorme qui se rassemble régulièrement devant la vitrine. Elle se compose principalement d’hommes. Mais il n’est pas rare de voir des femmes scandalisées qui prennent leurs maris par les cheveux et appellent la police.

«C’est une forme de voyeurisme qui permet d’observer la vie de tous les jours menée par deux jolies filles. Elles s’habillent, se brossent les cheveux, s’amusent et se préparent pour sortir le soir», a expliqué Carol Powles, directrice créative de la marque XOXO, et propriétaire du commerce, au New York Post.

Mais les commentaires négatifs ne se sont pas faits attendre. Certaines personnes trouvent qu’il est dommage que le magasin ne vende que des habits féminins, d’autres pensent que cette forme de marketing s’apparente plus à de la prostitution, à l’image de Evert Degrave, 50 ans. «J’ai grandi aux Pays-Bas et j’ai l’habitude des quartiers rouges. Cette vitrine ne me semble pas faire de la publicité pour des habits. Il semble plutôt que les jeunes femmes sont en train d’attendre un client», a-t-il dit.