Sur TF1: Deux vainqueurs dans «Koh-Lanta», une grande première

Sur les 24 candidats présents au début de l'aventure, deux d'entre eux ont remporté la 23e saison de «Koh-Lanta» ce mardi soir: Bastien et François. Une grande première.

Capture d'écran/TF1

Le dénouement de la 23e saison de «Koh-Lanta, le Totem Maudit» à l'Archipel de Palawan aux Philippines, s'est joué ce mardi soir sur TF1. Et surprise! Ce ne sont pas un mais deux vainqueurs qui ont été désignés par le jury final: Bastien et François. Le cordiste de 32 ans originaire du Rhône et le pompier de 38 ans de l'Hérault se partagent la récompense de 100 000 euros.

Cet ultime épisode a débuté avec la célèbre épreuve des poteaux. Mais, nouveauté de ce «Koh-Lanta», en plus des trois candidats ayant trouvé un poignard pendant l'épreuve de l'orientation (Géraldine, François et Jean-Charles), un quatrième candidat est monté sur les poteaux: Bastien, qui a subi l'ultime malédiction du Totem Maudit. Il a dû tenir en équilibre sur un carré de 15 cm de coté alors que les trois autres tenaient sur un rectangle de 20 cm par 15. François est tombé le premier de son poteau, après 1 h 04 d'épreuve, Bastien en deuxième après 1 h 40. Géraldine a finalement reporté l'épreuve après 2 h et la chute de Jean-Charles.