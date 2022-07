Football: Deux victoires avec plus de 90 buts marqués!

Plus c’est gros, plus ça passe? Non. Plus c’est gros, plus ça se voit! Et en Sierra Leone, les proportions prises sont tellement ahurissantes que l’affaire est désormais sous enquête. Il faut dire que la Fédération de football de ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest n’avait pas le choix. Deux équipes de deuxième division, à égalité avant le dernier match de la saison et en compétition à distance pour la promotion dans l’élite, ont chacune soigné leur différence de but. Un peu trop… La première a gagné 91-1 pendant que l’autre s’imposait 95-0!