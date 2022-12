Grèce : Deux voitures de l’ambassade d’Italie ciblées par des engins explosifs

L’autre engin artisanal, déposé près de la deuxième voiture diplomatique n’a pas explosé, a-t-on auprès de la police qui a ouvert une enquête. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé depuis Rome, qu’il s’agissait d’«une attaque probablement d'origine anarchiste». La dirigeante d’extrême-droite a également manifesté «sa profonde préoccupation» et «ses pensées personnelles et celles du gouvernement italien, à la première conseillère de l’ambassade d’Italie à Athènes, Susanna Schlein».

Fréquent en Grèce

«Je suis l’affaire avec la plus grande attention, également par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui se rend aujourd’hui à Athènes» pour participer à une réunion de responsables européens du Parti populaire européen (PPE), a-t-elle déclaré. De son côté, Athènes «a fermement condamné l’attaque». «De telles actions inacceptables ne perturberont en aucun cas, les excellentes relations et les liens d’amitié de longue date entre la Grèce et son partenaire et allié l’Italie», selon un communiqué du ministère grec des Affaires étrangères.