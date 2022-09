Famille grand-ducale : Guillaume et Stéphanie attendent un deuxième enfant

Le deuxième enfant du couple sera le 6e petit-enfant du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, après Gabriel (16 ans) et Noah (15 ans), fils du prince Louis, Amalia (8 ans) et Liam (5 ans), enfants du prince Félix, et donc Charles (2 ans).