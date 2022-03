Une famille formidable : Deuxième bébé pour Elon Musk et Grimes

Grimes, «petite amie» d’Elon Musk, a annoncé qu’une petite fille était arrivée dans la famille. Son nom est encore improbable.

Grimes et Elon Musk, photographiés ici en mai 2018 à New York.

D’ailleurs, le magazine l’a aussi interrogée pour savoir si elle formait ou non encore un couple avec Elon Musk, qui sort actuellement avec l’actrice australienne Natasha Bassett : «Il n’y a pas de nom pour qualifier notre relation. Si je dois me référer à Elon, je dirais que c’est mon petit ami. Mais nous sommes très fluides par rapport à ça. Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. On se voit tout le temps». Grimes a ajouté qu’elle n’attendait pas des gens qu’ils comprennent ce qu’elle vivait avec le fantasque patron de Tesla et Space X. «Aujourd’hui, c’est meilleur que ça n’a jamais été. Nous avons simplement besoin d’être libres».