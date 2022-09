Epidémie: Deuxième décès lié à la variole du singe aux Etats-Unis

Épidémie : Deuxième décès lié à la variole du singe aux États-Unis

Les cas de variole du singe, maladie virale qui se distingue notamment par des lésions cutanées, se résolvent généralement d’eux-mêmes mais peuvent être très douloureux, et parfois graves. (Image d’illustration)

La personne décédée, qui habitait le comté de Los Angeles, était «gravement immunodéprimée» et avait été hospitalisée, ont déclaré les autorités sanitaires de Californie, sans donner davantage de détails pour des questions de confidentialité.

Campagne de vaccination

Deux cas d’encéphalomyélite

Les cas de variole du singe, maladie virale qui se distingue notamment par des lésions cutanées, se résolvent généralement d’eux-mêmes mais peuvent être très douloureux, et parfois graves. Une étude parue mardi a détaillé deux cas d’encéphalomyélite - une inflammation touchant le système nerveux, dont la moelle épinière - associés à une infection à la variole du singe.

Les deux hommes étaient dans leur trentaine et en bonne santé, selon la description des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence de santé fédérale du pays. Tous deux ont notamment développé des faiblesses motrices et des troubles urinaires. Ils ont dû être hospitalisés mais ont finalement pu quitter l’hôpital, avec un dispositif d’aide à la marche.