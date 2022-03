Au Pakistan : Deuxième jour du ramadan sanglant à Lahore

Lahore, la deuxième ville du Pakistan, a été le théâtre d'une sanglante explosion, mercredi. Le bilan continue d'évoluer.

Une explosion a fait au moins trois morts et quinze blessés à Lahore, la deuxième ville du Pakistan, au deuxième jour du ramadan, a annoncé mercredi la télévision d’État.

L'explosion s'est produite dans une zone fréquentée de la ville, près de l'entrée réservée aux femmes d'un mausolée soufi du XIe siècle, un des plus grands d'Asie du sud, selon cette chaîne et la police. Le mausolée Data Darbar avait déjà été en 2010 la cible d'une attaque de kamikazes qui s'étaient fait exploser, faisant plus de 40 morts. La police a confirmé l'explosion, sans communiquer de bilan humain.

Véhicules endommagés

«Il s'agissait apparemment d'un attentat-suicide visant un véhicule de responsables sécuritaires», a déclaré à l'AFP Muhammad Kashif, un cadre de la police locale.

«Nous essayons d'avoir plus de détails depuis le lieu» de l'explosion, a-t-il poursuivi. Un autre cadre de la police, sous couvert d'anonymat, a confirmé qu'un véhicule des forces de sécurité avait été la cible de l'attaque. La télévision publique (PTV) a montré des images de véhicules endommagés et de personnels de secours à l’œuvre sur les lieux de l'incident. Les soufis, qui suivent un courant mystique de l'islam, ont souvent été la cible d'extrémistes, dont le groupe État islamique, au Pakistan. Ceux-ci considèrent certains rites soufis comme non islamiques.

Les grands centres urbains comme Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan et la capitale provinciale de sa province la plus riche, le Pendjab, ne sont pas épargnés. Une attaque à Lahore en mars 2018 avait fait neuf morts, tandis qu'une importante explosion visant des chrétiens célébrant Pâques dans un parc de cette ville avait tué plus de 70 personnes en 2016.