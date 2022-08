Royaume-Uni: Deuxièmes vacances en deux semaines pour Boris Johnson

Sur les réseaux sociaux, au Royaume-Uni, le hashtag qui a la cote est #GetBackToWorkYouFatPonce. Soit, à peu de chose près, «Retourne au boulot gros lard». La phrase a été adressée par un touriste britannique à Boris Johnson pendant son voyage en Grèce. Le Premier ministre, selon l’ International Business Times, s’est fait «huer et chahuter par des vacanciers britanniques lors de son voyage dans la ville côtière de Nea Makri». Sur Twitter, @MiBizC a déclaré: «Il est certain que #GetBackToWorkYouFatPonce suppose qu’il fut un temps où il travaillait plutôt que de faire la fête et de profiter de vivre de dons douteux et de l’argent siphonné du contribuable.»