Quand Vladimir Poutine cite Nicolas Sarkozy devant des jeunes

Les crises migratoires à venir et le déclin de l’Europe

Or, Vladimir Poutine s’est dit «largement d’accord» avec les déclarations de son homologue français avant de détailler: «(Sarkozy) dit que, d'ici 2050, l'Afrique comptera déjà 2,5 milliards d'habitants et l'Europe seulement 450 ou 430 millions. Et qu'en est-il de l'Asie? La Chine compte un milliard et demi d'habitants, l'Inde en compte un milliard et demi, l'Indonésie en compte déjà 300 millions».