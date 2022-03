A l'Atelier – Devant l'ovation, les Fun Lovin' Criminals sont restés de marbre

À l'Atelier : Devant l'ovation, les Fun Lovin' Criminals sont restés de marbre

LUXEMBOURG - Les Fun Lovin' Criminals

ont porté à ébullition

un Atelier bien rempli, mardi soir.

D'après Huey, leader du groupe, le costard noir se porte le mieux avec une belle paire de baskets blanches non lacées. Après une intro envoyée de l'étage par leur DJ, le groupe démarre sur «We The 3», mise en bouche sympa, où chacun des membres ne paie pas de mine. Ils sont de New York et se doivent donc d'exhiber cette nonchalance propre à la Grosse Pomme.