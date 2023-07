Devant le Tour, ils pédalent très fort à plus de 90 ans!

1 / 12 Six équipes de quatre résidents se mesurent sur «leur» Tour de France. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

C’est un Tour de France complètement insolite! Avec une moyenne d’âge élevée, certes, mais une volonté digne des plus grands. Et qui sera même célébré, à son terme, par le ministre des Affaires étrangères en personne. Jean Asselborn étant lui aussi originaire de Steinfort, nous avons rencontré, ce jeudi, six équipes de quatre participants au Tour de France de l’Hôpital intercommunal de Steinfort.

«Nos résidents s’affrontent par équipes pendant les trois semaines du Tour», nous indique Audrey Creola, éducatrice à la maison de soins. «Et l’équipe qui aura fait le plus de kilomètres avec les vélos des kinés gagnera un repas pour quatre personnes au restaurant Bestial. C’est déjà notre 3e édition depuis 2019 et tout le monde est là pour mettre une ambiance digne du Tour. C’est génial et cela prouve qu’à tout âge, c’est possible de faire du vélo».

«Une médaille à la fin»

Grand écran, «qui on l’espère sera encore plus grand en 2024». Maillots de cyclisme, carte du Tour de France, retransmission de l’étape du jour à la TV, classement avec points, rien n’est laissé au hasard par les sept organisateurs et les 24 participants. «On avait un monsieur qui malheureusement nous a quitté», poursuit Audrey, «une année, on s’est même demandé si son cœur n’allait pas lâcher, car il ne voulait rien lâcher! Il avait battu tous les records en pédalant 12 km en 20 minutes. On essaie d’équilibrer les équipes et de ne pas mettre les plus forts ensemble ».

Originaire de Mondorf-les-Bains, Maria Victoria n’a pas hésité à participer. «C’est déjà la troisième fois que je suis là pour notre Tour de France», nous confie-t-elle. «Aujourd’hui, j’ai fait 5 km et je fais ça une ou deux fois par semaine. J’espère avoir une médaille à la fin. Mon fils est content que je pédale et après avoir fait du sport, je me sens vraiment mieux».

En plein effort, et du haut des ses… 92 ans, Guelfo, originaire de Bertrange, nous a fait forte impression en répondant à nos questions au moment même où il pédalait. «Je croyais que ce serait plus difficile», concède-t-il, «cela me fait du bien et c’est bon pour les muscles.