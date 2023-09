À quoi servent ces pâtes plates qui reprennent leur forme dans l'eau bouillante?

Pourquoi ne pas s’inspirer de la façon dont les meubles sont emballés, à plat, pour économiser du carton d’emballage et réduire l’empreinte carbone pendant le transport des aliments? En effet, les pâtes volumineuses, telles que les farfalles et les fusillis, nécessitent plus d’emballages que les variétés plus fines comme les spaghettis ou les cheveux d’ange. «L’emballage alimentaire est l’une des plus grandes sources de déchets dans le monde», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Lining Yao, directeur du Morphing Matter Lab de l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Les chercheurs ont donc créé des pâtes, plates lorsqu’elles sont sèches, qui prennent forme à la cuisson.