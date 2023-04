Développement durable: Le Luxembourg fait «encore face à d'importants obstacles»

«Le Luxembourg a clairement commencé à renforcer sa politique en faveur du développement durable, via des lois et des stratégies», note l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans un rapport révélé lundi. L'organisation internationale estime que des outils comme le Plan national de développement durable (PNDD) et le Nohaltegkeetscheck, en cours d'élaboration, doivent aider le pays à remplir ses objectifs climatiques.