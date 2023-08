Entraînement sportif: Devenez aussi bien gaulé que Ken

Roll back Asseyez-vous bien droit, les genoux repliés contre la poitrine et les mains sur les tibias. Posez votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol puis remontez. Les genoux ne bougent pas pendant l’exercice.

Leg lift Allongez-vous sur le dos, la jambe gauche croisée sur la droite. Décollez-les du sol et faites de petits mouvements de gauche à droite. Répétez l’exercice pendant une minute avec la jambe droite croisée sur la gauche.

Two step crunch Dos allongé sur le sol et jambes pliées, levez votre buste avec les bras tendus comme pour un exercice d’abdos classique. Marquez une pause à mi-chemin et une autre lorsque votre poitrine arrive vers vos cuisses.